«Межигір'я» в музеї: у Києві відкрили виставку про епоху Януковича

24 грудня у Національному музеї історії України відкрили виставку «Про Я. З життя української “еліти”». Експозиція пропонує критично осмислити постать Віктора Януковича як символ проросійського курсу та масштабної корупції, що призвели до кризи державного управління.

Експозиція побудована навколо предметів, які були поспіхом залишені в резиденції «Межигір’я» під час втечі «Я» у лютому 2014 року. Проєкт не просто демонструє предмети розкоші, а створює ретельний портрет епохи, де держава слугувала лише фоном для особистого збагачення можновладців.

Автори проєкту описують «Про Я» як подорож у внутрішній світ людини, чиє уявлення про успіх вимірювалося кількістю позолоти. Це рефлексія над цінностями тієї частини політичної «еліти», котра сприймала Україну як свою приватну власність

Виставка працює щодня з 10:00 до 18:00 у приміщенні Національного музею історії України за адресою: вулиця Володимирська, 2.