Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Межигір'я» в музеї: у Києві відкрили виставку про епоху Януковича

Артем Черничко 24 грудня 2025
199

24 грудня у Національному музеї історії України відкрили виставку «Про Я. З життя української “еліти”». Експозиція пропонує критично осмислити постать Віктора Януковича як символ проросійського курсу та масштабної корупції, що призвели до кризи державного управління.

Експозиція побудована навколо предметів, які були поспіхом залишені в резиденції «Межигір’я» під час втечі «Я» у лютому 2014 року. Проєкт не просто демонструє предмети розкоші, а створює ретельний портрет епохи, де держава слугувала лише фоном для особистого збагачення можновладців.

Автори проєкту описують «Про Я» як подорож у внутрішній світ людини, чиє уявлення про успіх вимірювалося кількістю позолоти. Це рефлексія над цінностями тієї частини політичної «еліти», котра сприймала Україну як свою приватну власність

Виставка працює щодня з 10:00 до 18:00 у приміщенні Національного музею історії України за адресою: вулиця Володимирська, 2.

Мітки
Новини
Читайте також
Український фанат гри Fallout створив власний Pip-Boy з моніторингом повітряних тривог Реклама із 80-х: Tide та «Дивні дива» об’єдналися, щоб відіпрати слиз Демогоргона У Києві оцифрували документацію всіх пам’яток Андріївського узвозу Marvel показала перший трейлер фільму «Месники: Сходження Доктора Дума»
Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.