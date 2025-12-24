Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Хрещатик звільняють від МАФів: у центрі Києва почали демонтаж прострочених кіосків

Артем Черничко 24 грудня 2025
У центрі Києва розпочали роботи з примусового демонтажу тимчасових споруд, термін дії дозволів на які вичерпався. Про це повідомили в КМДА.

Департамент територіального контролю міста Києва розпочав очищення вулиці Хрещатик від незаконних торговельних точок. Першим демонтованим об'єктом став кіоск, встановлений ще 2009 року. Спочатку споруда призначалася для продажу преси, проте останнім часом там реалізовували фастфуд.

Загалом на Хрещатику планують прибрати 18 таких споруд. Разом із локаціями на майдані Незалежності під демонтаж підпадають 34 об'єкти.

Роботи виконують згідно з рішенням Київради від 13 червня 2024 року. Окрім центру, аналогічні заходи вже розпочали у Шевченківському та Солом’янському районах.

Власники заздалегідь отримують приписи з вимогою самостійно розібрати споруди. Якщо власник ігнорує вимогу, демонтаж проводить КП «Київблагоустрій», а майно перевозять на майданчик для тимчасового зберігання.

Фото: КМДА
