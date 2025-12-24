Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Louis Vuitton відкрив у Пекіні новий флагман з фасадом, що змінює колір

Артем Черничко 24 грудня 2025
526

Японська архітектурна студія Jun Aoki & Associates представила новий флагманський магазин Maison Louis Vuitton Sanlitun у Пекіні, пише Dezeen.

Чотириповерхова будівля вирізняється плинною формою та фасадом, що змінює колір залежно від освітлення. За словами авторів проєкту, дизайн споруди втілив концепцію, яка поєднує візуальні характеристики скелі та легкої сукні.

Зовнішній вигляд будівлі натхненний фінальним образом із жіночої колекції Louis Vuitton весна-літо 2016 року, створеним креативним директором Ніколя Жеск’єром. Водночас архітектор Дзюн Аокі спирався на місцеві традиції, зокрема на естетику каменів Тайху (gongshi), які є важливим елементом традиційних китайських садів.

Фасад складається з 315 скляних панелей ручної роботи, вкритих дихроїчними дзеркалами, що створюють ефект калейдоскопа та змінюють відтінки протягом дня.

Усередині магазину на чотирьох рівнях розміщені колекції бренду, що включають шкіряні вироби, одяг, ювелірні прикраси й товари для дому. Простір об’єднаний центральним атріумом, а відкриті поверхи дозволяють природному світлу проникати крізь прозорий фасад. Для VIP-клієнтів передбачені чотири приватні лаунж-зони.

На верхньому поверсі відкрилося перше в Пекіні кафе Louis Vuitton, інтер’єр якого розробила внутрішня команда бренду спільно з барселонською студією Astet Studio. Гастрономічний простір включає «нескінченну кімнату» з книгами, а також велику терасу з панорамним баром, дизайн якого відсилає до класичних скринь Louis Vuitton.

Мітки
Новини
Читайте також
У Чернігові покажуть виставку про життя митців під час війни У Берліні відкриють виставку з небаченими раніше картинами Девіда Лінча Хрещатик звільняють від МАФів: у центрі Києва почали демонтаж прострочених кіосків Блогери перевірили, скільки складань витримує новий смартфон Samsung із трьома екранами
Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025 «Ножі наголо: Прокинься, покійнику»: якою вийшла третя частина франшизи Netflix 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.