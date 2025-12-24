Louis Vuitton відкрив у Пекіні новий флагман з фасадом, що змінює колір

Японська архітектурна студія Jun Aoki & Associates представила новий флагманський магазин Maison Louis Vuitton Sanlitun у Пекіні, пише Dezeen.

Чотириповерхова будівля вирізняється плинною формою та фасадом, що змінює колір залежно від освітлення. За словами авторів проєкту, дизайн споруди втілив концепцію, яка поєднує візуальні характеристики скелі та легкої сукні.

Зовнішній вигляд будівлі натхненний фінальним образом із жіночої колекції Louis Vuitton весна-літо 2016 року, створеним креативним директором Ніколя Жеск’єром. Водночас архітектор Дзюн Аокі спирався на місцеві традиції, зокрема на естетику каменів Тайху (gongshi), які є важливим елементом традиційних китайських садів.

Фасад складається з 315 скляних панелей ручної роботи, вкритих дихроїчними дзеркалами, що створюють ефект калейдоскопа та змінюють відтінки протягом дня.

Усередині магазину на чотирьох рівнях розміщені колекції бренду, що включають шкіряні вироби, одяг, ювелірні прикраси й товари для дому. Простір об’єднаний центральним атріумом, а відкриті поверхи дозволяють природному світлу проникати крізь прозорий фасад. Для VIP-клієнтів передбачені чотири приватні лаунж-зони.

На верхньому поверсі відкрилося перше в Пекіні кафе Louis Vuitton, інтер’єр якого розробила внутрішня команда бренду спільно з барселонською студією Astet Studio. Гастрономічний простір включає «нескінченну кімнату» з книгами, а також велику терасу з панорамним баром, дизайн якого відсилає до класичних скринь Louis Vuitton.