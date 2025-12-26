Queen презентували раніше невідому різдвяну пісню з вокалом Фредді Мерк’юрі

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Гітарист гурту Queen Браян Мей зробив різдвяний сюрприз фанатам, оприлюднивши архівний запис пісні Not for Sale (Polar Bear). Цей трек десятиліттями вважався загубленим в архівах студії, пише Rolling Stone.

Як розповів Мей в ефірі радіошоу Planet Rock, коріння пісні сягають кінця 1960-х років. Тоді гурт ще називався Smile, а вокалістом був Тім Стаффелл. Проте версія, яку презентував Мей, є особливою — це запис 1974 року з вокалом Фредді Мерк’юрі, зроблений під час сесій до альбому Queen II.

«Наскільки мені відомо, цю версію раніше не чув ніхто, — каже Мей. — Це свого роду незавершений робочий варіант. Я вирішив показати його зараз, бо мені дуже цікаво дізнатися думку людей про цю дуже давню пісню».

Гітарист підтвердив, що трек Not for Sale (Polar Bear) увійде до перевидання альбому Queen II, реліз якого запланований на наступний рік.

