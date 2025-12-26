Колесо огляду на Подолі вимагають демонтувати, а посадовцям КМДА оголосили підозри (оновлено)

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 26 грудня 2025
Київська міська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт і заборону експлуатації колеса огляду на Контрактовій площі. Причиною став незадовільний технічний стан опорних конструкцій, що загрожує безпеці відвідувачів. Також керівникам двох департаментів КМДА оголосили підозри.

Під час перевірки атракціону з'ясувалося, що його металева основа тримається на дерев’яних брусах, які майже повністю згнили. Експерти зафіксували руйнування деревини від вологи — частина опор уже кришиться і має порожнини.

Подальша робота атракціону в такому стані створює реальну загрозу для життя та здоров’я людей, наголошують у прокуратурі.

Оновлено о 14:20. Слідство встановило, що колесо роками працювало без жодних дозволів на землю. Спочатку атракціон встановили як тимчасовий об’єкт для ярмарку, але після завершення терміну дії документів його так і не демонтували. Через службову недбалість підозри отримали директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих та директор Департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов.

Колесо огляду на Подолі має висоту 43 метри та є одним із символів сучасної Контрактової площі. Його встановили у грудні 2017 року як головну окрасу новорічно-різдвяного ярмарку. Атракціон обладнаний 30 повністю закритими скляними кабінками та розрахований на одночасне перебування до 180 пасажирів. Попри те, що спочатку воно планувалося як тимчасова святкова локація, колесо працює на площі цілий рік.

Фото: Wikimedia Commons / Taras Zolotavi
