«Протасів Яр» відкриває зимовий сезон у Києві: дата старту й тарифи

У суботу, 27 грудня, гірськолижний комплекс «Протасів Яр» офіційно відкриває сезон 2025/2026. Локація в центрі столиці традиційно стане головним місцем для тренувань і відпочинку тих, хто не має можливості поїхати у Карпати. Про це повідомила пресслужба групи компаній «Асканія».

З 27 грудня відвідувачам будуть доступні схил для катання, прокат спорядження, лижна школа Protasiv School, а також фудкорт і зона відпочинку.

Тарифи сезону 2025/2026:

Вихід на сніг: 250 грн

Підйом (будні/вихідні): 45 / 55 грн

Пластикова картка: 20 грн

Абонемент на 3 години (будні / вихідні): 450 / 550 грн

Вечірній абонемент (будні, 15:00–21:00): 9 000 грн

Сезонний абонемент: 12 000 грн

Цьогоріч команда комплексу зосередилася на модернізації системи засніження. Через нестабільні київські морози ключовим завданням було навчитися максимально ефективно використовувати короткі «температурні вікна».

Як повідомив директор комплексу Юрій Ткач, інженери оптимізували тиск у системі та оновили алгоритми роботи гармат. Крім того, парк техніки поповнився новою сніговою гарматою, а на підйомниках провели плановий ремонт вузлів. Також було оновлено систему освітлення, що зробить вечірнє катання комфортнішим.

Попри те, що цього сезону працюватимуть два звичні бугельні підйомники, комплекс уже готує проєкти масштабної розбудови. У планах — будівництво охолоджувального басейну, що дозволить запускати гармати за вищих температур, а також встановлення крісельного підйомника для зменшення черг у пікові години.