Аварійна зупинка на горі Захар Беркут: з підйомника врятували 78 людей

У п'ятницю, 26 грудня, на гірськолижному курорті у селищі Волосянка сталася аварійна зупинка крісельного витягу на горі Захар Беркут. У пастці на висоті опинилися майже вісім десятків туристів, повідомили в ДСНС.

Повідомлення про поломку надійшло до рятувальників об 11:50. Операція тривала понад дві години і завершилася о 14:06 — рятувальники зняли з крісельного підйомника 78 людей, 39 з яких — діти.

До порятунку залучили 76 фахівців ДСНС та мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів», а також 13 одиниць спецтехніки. Для моніторингу ситуації та пошуку людей на лінії підйомника використовували 4 безпілотники.