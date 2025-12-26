Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ініціатива щодо вшанування пам’яті 19-річної киянки Дар’ї Лопатіної, яка служила в «Азові», отримала необхідну підтримку. Петиція на сайті Київради набрала понад 6 тисяч голосів, що зобов’язує міську владу розглянути цю пропозицію.

Дар’я Лопатіна з позивним «Дельта» була бійчинею взводу радіоелектронної боротьби 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов». Вона загинула у вересні 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Дар’я поєднувала службу з навчанням у Київській школі економіки на факультеті штучного інтелекту. До війська дівчина пішла як доброволиця одразу після повномасштабного вторгнення: спершу волонтерила та навчала молодь військової справи, а у 18 років офіційно вступила до лав ЗСУ.

Йдеться про перейменування вулиці Михайла Котельникова у Святошинському районі. У петиції зазначено, що нинішня вулиця носить ім’я «росіянина та радянського офіцера, який загинув на території України, але не має жодного стосунку ні до Києва, ні до української історії».

