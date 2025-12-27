У Києві демонтують оглядове колесо на Подолі — атракціон закрили

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Атракціон «Панорамне колесо огляду» на Контрактовій площі демонтують.

Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва.

Власник демонтує атракціон власними силами.

За словами директора департаменту Михайла Буділова, фахівці неодноразово видавали приписи про демонтаж «Панорамного колеса огляду». Останній припис датований 22 грудня. Також інспекція з благоустрою склала адміністративний протокол на власників колеса.

Водночас Буділов зазначив, що до повноважень Департаменту територіального контролю та Департаменту земельних ресурсів не входить безпосередній демонтаж подібних конструкцій.

Наразі місто веде переговори з власником щодо можливого перенесення атракціону на іншу локацію.

Нагадаємо, що до цього Київська міська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт і заборону експлуатації колеса огляду на Контрактовій площі. Причиною став незадовільний технічний стан опорних конструкцій, що загрожує безпеці відвідувачів. Також керівникам двох департаментів КМДА оголосили підозри.

Під час перевірки атракціону з’ясувалося, що його металева основа тримається на дерев’яних брусах, які майже повністю згнили. Експерти зафіксували руйнування деревини від вологи — частина опор уже кришиться і має порожнини.

Слідство встановило, що колесо роками працювало без жодних дозволів на землю. Спочатку атракціон встановили як тимчасовий об’єкт для ярмарку, але після завершення терміну дії документів його так і не демонтували. Через службову недбалість підозри отримали директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих та директор Департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов.

Колесо огляду на Подолі має висоту 43 метри та є одним із символів сучасної Контрактової площі. Його встановили в грудні 2017 року як головну окрасу новорічно-різдвяного ярмарку. Атракціон обладнаний 30 повністю закритими скляними кабінками та розрахований на одночасне перебування до 180 пасажирів. Попри те, що спочатку воно планувалося як тимчасова святкова локація, колесо працює на площі цілий рік.

