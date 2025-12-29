Гобелен із Байо застрахують на £800 мільйонів перед показом у Британському музеї

Уряд Великої Британії застрахує гобелен із Байо на орієнтовну суму £800 мільйонів під час його транспортування з Нормандії та експонування в Британському музеї.

Про це повідомляє The Art Newspaper.

Фото: Stephane MAURICE / Ville de Bayeux / AFP

Страхове покриття діятиме в межах державної програми Government Indemnity Scheme (GIS) — схеми, яку адмініструє Міністерство культури, медіа та спорту Великої Британії (DCMS). Вона дає змогу показувати в країні культурні цінності, страхування яких у комерційних компаніях було б надто дорогим. За оцінками уряду, ця програма щороку економить британським музеям і галереям близько £81 мільйона.

У Мінфіні Британії підтвердили, що попередню оцінку вартості гобелена вже погоджено, а фінальна сума становитиме «близько £800 мільйонів».

70-метровий гобелен із Байо створили у 1070-х роках. Він детально зображує завоювання Англії норманами в 1066 році та битву при Гастінгсі. Його сюжет починається з того, як Гарольд Годвінсон присягає на вірність Вільгельму, але зрештою сам стає королем, що призводить до кривавого протистояння.

Історики вважають, що гобелен замовив єпископ Одо, зведений брат Вільгельма Завойовника. У різні часи артефакт експонували в кількох містах Франції, зокрема в музеї міста Байо в Нормандії, де він зберігався останнім часом.

З вересня наступного року гобелен показуватимуть у виставковій галереї Sainsbury Exhibitions Gallery Британського музею, де він перебуватиме до липня 2027 року. Це його перший показ у Великій Британії майже за тисячу років.

Переїзд артефакта детально прописаний в адміністративній угоді між міністерствами культури Франції та Великої Британії. Зокрема, сторони запланували тестове транспортування до Лондона з використанням контейнера з факсимільною копією гобелена, оснащеною пристроєм для аналізу вібрацій. Оригінал доставлять до Лондона вантажівкою через Євротунель.

У Британському музеї пояснили, що довжина галереї Sainsbury дозволяє показати гобелен суцільною лінією, без поділу на фрагменти. Це стало однією з причин, чому музей отримав експонат, випередивши іншого претендента, — Музей Вікторії та Альберта в Лондоні.

У відповідь Британський музей передасть до Нормандії кілька своїх експонатів, зокрема шахові фігури з острова Льюїс, шолом із Саттон-Гу, золоту накидку з Молда та гак із Данаверні. Про взаємний обмін експонатами в липні оголосили президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Нинішній Музей гобелена в Байо тим часом закриють на реконструкцію. Нову будівлю вартістю €38 мільйонів, спроєктовану британським бюро RSHP, планують відкрити в жовтні 2027 року — до тисячоліття з дня народження Вільгельма Завойовника.