«Марті Супрім» із Тімоті Шаламе став другим найуспішнішим дебютом в історії A24

Спортивна драма «Марті Супрім. Геній комбінацій» (Marty Supreme) дебютувала на третій сходинці північноамериканського бокс-офісу, підтвердивши статус Тімоті Шаламе як «короля різдвяного прокату». Стрічка зібрала $17 мільйонів за вікенд, поступившись лише масштабним сиквелам — «Аватару: Вогонь і попіл» та «Зоотрополісу 2», пише Hypebeast.

Загальна сума зборів фільму вже сягнула $28,3 мільйона. Це дозволило картині стати другим найуспішнішим дебютом в історії студії A24, поступившись лише антиутопії «Повстання Штатів» (2024). Проєкт із бюджетом у $70 мільйонів є найдорожчим у портфоліо студії.

Попри те, що фільм не є прямою біографією, образ головного героя Марті Маузера натхненний життям легендарного американського гравця в настільний теніс Марті Райзмана. Він був відомий як шоумен у світі пінг-понгу й отримав прізвисько Голка через свою кмітливість і струнку статуру.

В українських кінотеатрах стрічка вийде з 15 січня 2026 року. Високі оцінки (95% на Rotten Tomatoes) та схвальні відгуки глядачів прогнозують фільму тривалий успіх у прокаті.

Вихід фільму супроводжувала масштабна промокампанія за участю Тімоті Шаламе.