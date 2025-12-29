Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Марті Супрім» із Тімоті Шаламе став другим найуспішнішим дебютом в історії A24

Артем Черничко 29 грудня 2025
351

Спортивна драма «Марті Супрім. Геній комбінацій» (Marty Supreme) дебютувала на третій сходинці північноамериканського бокс-офісу, підтвердивши статус Тімоті Шаламе як «короля різдвяного прокату». Стрічка зібрала $17 мільйонів за вікенд, поступившись лише масштабним сиквелам — «Аватару: Вогонь і попіл» та «Зоотрополісу 2», пише Hypebeast.

Загальна сума зборів фільму вже сягнула $28,3 мільйона. Це дозволило картині стати другим найуспішнішим дебютом в історії студії A24, поступившись лише антиутопії «Повстання Штатів» (2024). Проєкт із бюджетом у $70 мільйонів є найдорожчим у портфоліо студії.

Попри те, що фільм не є прямою біографією, образ головного героя Марті Маузера натхненний життям легендарного американського гравця в настільний теніс Марті Райзмана. Він був відомий як шоумен у світі пінг-понгу й отримав прізвисько Голка через свою кмітливість і струнку статуру.

В українських кінотеатрах стрічка вийде з 15 січня 2026 року. Високі оцінки (95% на Rotten Tomatoes) та схвальні відгуки глядачів прогнозують фільму тривалий успіх у прокаті.

Вихід фільму супроводжувала масштабна промокампанія за участю Тімоті Шаламе.

Мітки
Новини
Читайте також
Понад 50 років створював різдвяні звізди: на Львівщині помер майстер Богдан Новак Гобелен із Байо застрахують на £800 мільйонів перед показом у Британському музеї Помер Луї Герстнер — людина, що врятувала IBM В одному з сіл Італії вперше за 30 років народилася дитина
Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025 «Щоб зіграти злочинця, я два місяці спілкувався з ув’язненим»: інтерв’ю з Ченнінгом Татумом та Кірстен Данст 25 грудня 2025 Куди піти в Києві 27–28 грудня: обрядова вечірка в Closer, вініловий ярмарок і лекція про МУР 25 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.