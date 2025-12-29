Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Adidas випустить лінійку одягу для тварин до Китайського нового року

Артем Черничко 29 грудня 2025
Компанія Adidas розширює лінійку товарів для домашніх тварин, додавши до неї моделі з елементами традиційного китайського дизайну. Головною новинкою колекції стала адаптована версія спортивної куртки, яка раніше стала популярною у соцмережах завдяки нетиповому вигляду. Про це пише Hypebeast.

Одяг для тварин повністю повторює дизайн версії для дорослих людей і представлений у трьох кольорах: червоному, жовтому та синьому. Основною особливістю моделей є використання традиційних китайських вузлів «панкоу» як застібок замість звичних блискавок або ґудзиків. Це дозволяє власникам домашніх улюбленців створювати спільні образи в єдиному стилі.

Окрім курток, до нової серії увійшла спортивна футболка червоного кольору та металева підвіска на нашийник. Аксесуар у формі фірмового логотипа бренду стилізований під традиційну китайську прикрасу-оберіг.

Наразі компанія не оприлюднила дату виходу колекції та розцінки на товари. Ймовірно, цей реліз, як і попередні тематичні лінійки бренду, буде доступний виключно на ринку Китаю.

