У Китаї заборонили електрокари з висувними ручками, як у Tesla, — на черзі закон у США

З 1 січня 2027 року всі нові автомобілі вагою до 3,5 тонни, що продаватимуться в Китаї, повинні мати звичайні механічні ручки — зовні й всередині. Як повідомляє Autoblog, це означає заборону популярних висувних ручок, які першою масово запровадила Tesla, а потім підхопили й інші виробники електрокарів.

У країні переймаються можливою небезпекою такої технології, адже, за даними Bloomberg, щонайменше 15 смертей в ДТП у США пов’язують із ситуаціями, коли двері Tesla не відкривалися після аварій. У багатьох таких авто є механічні аварійні ручки, але водії та пасажири часто не знають, де вони розташовані або як ними користуватися. Бували випадки, коли рятувальникам доводилося вибивати вікна, щоб дістатися до людей, зокрема дітей.

Нові правила завдадуть удару по всіх виробниках, навіть по китайських брендах на кшталт BYD. Але найбільше — саме по Tesla: усі її моделі мають висувні ручки, тож компанії доведеться змінювати конструкцію авто, якщо вона хоче залишитися на китайському ринку.

Також подібну заборону вже розглядають і регулятори у Штатах. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США зараз перевіряє 174 тисячі автомобілів Tesla Model Y на відповідність стандартам безпеки.