Sony показала перший трейлер нового фільму за Resident Evil

Sony Pictures випустила трейлер нового фільму за Resident Evil — ще одного кіношного перезапуску культової франшизи за мотивами ігор Capcom, пише Variety.

Стрічку зняв режисер Зак Креггер, який також виступив співсценаристом разом із Шеєм Геттеном. На відміну від попередніх адаптацій, новий фільм не використовує знайомих персонажів на кшталт Леона Кеннеді чи Джилл Валентайн.

Сюжет зосередиться на новому герої — кур’єрі, який опиняється в епіцентрі спалаху вірусу в Раккун-Сіті.

Франшиза бере початок із гри Resident Evil, що стала одним із ключових тайтлів для PlayStation і заклала основи жанру survival horror. З того часу вийшли десятки ігор серії, включно з новими релізами та ремейками.

Кіносерія також має довгу історію: перший фільм із Міллою Йовович вийшов у 2002 році, а загалом франшиза зібрала понад $1,2 мільярда у світовому прокаті. Остання спроба перезапуску — «Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті» — вийшла у 2021 році.

Прем’єру фільму заплановано на 18 вересня.