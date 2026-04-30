Disney+ зніме серіал про Каспера — над проєктом працює Стівен Спілберг

Стримінговий сервіс Disney+ працює над серіалом про Каспера — дружнього привида. Проєкт перебуває на ранній стадії розробки, пише Deadline.

Серіал створюють Роб Леттерман і Гіларі Вінстон, які працювали над «Мурашками» («Goosebumps») для Disney+. До серіалу також долучений Стівен Спілберг — він був виконавчим продюсером фільму «Каспер» 1995 року.

Леттерман і Вінстон пишуть сценарій та разом зі Спілбергом виступлять виконавчими продюсерами. Леттерман також має зрежисувати проєкт.

Виробництвом займаються DreamWorks Animation TV та UCP, підрозділ Universal Studio Group. За даними Deadline, за проєкт змагалися п’ять претендентів, але права отримав Disney+.

Подробиць сюжету поки що не розкривають. Відомо, що новий серіал буде сучасним переосмисленням класичної історії про привида. Очікується, що він матиме темніший тон — подібно до того, як «Венздей» переосмислює історію «Сімейки Адамс».

Каспер уперше з’явився як доброзичливий напівпрозорий привид у серії анімаційних фільмів Famous Studios, що виходили з 1945 до 1959 року. Згодом персонажа придбала Harvey Comics, яка видавала комікси про нього з 1952-го.

Відтоді Каспер став героєм коміксів, кількох анімаційних серіалів і повнометражного фільму Universal Pictures 1995 року. У ньому знімалися Крістіна Річчі та Білл Пуллман, а Каспера озвучив Малакі Пірсон.

Як і у фільмі 1995 року, у новому серіалі очікують використання CGI-ефектів.