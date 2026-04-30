Україна піднялася на сім позицій у світовому рейтингу свободи преси

Артем Черничко 30 квітня 2026
У Всесвітньому індексі свободи преси від організації «Репортери без кордонів» (RSF) Україна піднялася з 62-го на 55-те місце серед 180 країн. Про це свідчать дані свіжого звіту RSF за 2026 рік.

За оцінкою експертів, Україна є винятком серед інших країн, бо її позиція в рейтингу поліпшилася навіть попри російську агресивну війну. Головними рушіями цього прогресу організація називає динамічність медіасектору й активну роботу журналістів-розслідувачів, що сприяє прозорості політичних процесів.

Цьогорічний результат свідчить про те, що навіть під час війни Україна зберігає живий та професіональний медіасектор, зазначає директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк. «І це одна з наших головних стратегічних переваг над Росією, яка знищила свободу слова всередині своєї країни й намагається знищити її всюди, куди дотягується», — додає вона.

Загалом у 2026 році стан свободи слова у світі досяг історичного мінімуму: вперше за чверть століття понад половина країн потрапили до категорій із «складною» або «дуже серйозною» ситуацією. Суттєве падіння в рейтингу продемонстрували навіть США. Поки Норвегія десятий рік поспіль утримує лідерство, а Еритрея залишається останньою, найбільший стрибок за рік здійснила Сирія, що піднялася на 36 позицій після падіння режиму Асада.

Водночас Білорусь та Росія посідають 165-те та 172-ге місце відповідно. У звіті акцентують, що РФ є другою країною у світі за кількістю увʼязнених журналістів і першою за кількістю полонених українських журналістів.

Єдиною країною Східної Європи із «задовільним» рівнем свободи преси залишається Молдова (31 місце), тоді як загальний середній показник регіону Східної Європи та Центральної Азії продовжує стрімко падати.

Фото: Gayatri Malhotra / Unsplash
