У Києві по Дніпру буксирували величезний «плавучий будинок» — це незаконне кафе з Оболоні

В акваторії столичної затоки Наталка завершили демонтаж та переміщення 15 несамохідних плавзасобів, які функціонували без належних дозвільних документів. Роботи провели в межах капітального ремонту та комплексного благоустрою південно-західної частини парку на вулиці Прирічній, повідомили в КМДА.

Найбільшим об’єктом став комплекс кафе «Десант», який складався із семи масивних причальних понтонів.

Операція із очищення акваторії тривала кілька тижнів і була технічно складною. Через габарити конструкцій більшість стандартних буксирів не могли пройти під пішохідним мостом, що веде на Оболонський острів. Деякі частини плавучого комплексу довелося частково розбирати безпосередньо на воді, щоб забезпечити їхнє проходження під мостовими спорудами.

Процес також ускладнювався природними факторами: до кінця березня в затоці стояв лід, а подальші роботи залежали від різких коливань рівня води в Дніпрі через роботу ГЕС. Фахівці КП «Плесо» намагалися завершити транспортування до початку значного весняного водопілля. У результаті всі 15 об’єктів успішно перемістили до місця відповідального зберігання.