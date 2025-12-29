Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Зендея та Роберт Паттінсон знялися в ромкомі «Любить не любить» — дивіться трейлер

Артем Черничко 29 грудня 2025
753

Головні ролі у новій картині «Любить не любить» (The Drama) від студії A24 виконали Зендея та Роберт Паттінсон. В український прокат фільм вийде 2 квітня 2026 року, повідомив кінодистриб’ютор Green Light Films.

«Любить не любить» — це романтична комедія про пару, чиї стосунки опиняються під загрозою через несподівані події напередодні весілля. Емма Гарвуд (Зендея) працює в книгарні, а її партнер Чарлі Томпсон (Роберт Паттінсон) обіймає посаду директора художнього музею.

Режисером і сценаристом проєкту став Крістоффер Борглі («Сценарій сну»). До акторського складу також приєдналися Мамуду Аті («Види милосердя»), Алана Хаїм («Локрична піца») та Гейлі Ґейтс («Неграновані коштовності»).

Анонсу фільму передувала віральна кампанія: у грудні 2025 року газета The Boston Globe опублікувала стилізоване оголошення про заручини персонажів — Емми та Чарлі. Це повідомлення фактично дублювало постер фільму і містило дату «весілля» (3 квітня 2026 року), що збігається зі світовою прем’єрою.

Окрім цієї роботи, у 2026 році Зендея та Роберт Паттінсон з’являться разом ще у двох масштабних проєктах: «Дюна: Частина третя» Дені Вільнева та «Одіссея» Крістофера Нолана.

Мітки
Новини
Читайте також
«Малкольм у центрі уваги» повертається через 20 років — вийшов трейлер Інженери зібрали ігровий ПК усередині чавунного обігрівача XIX століття У Маріуполі окупанти відкрили «відновлений» драмтеатр, який самі знищили 2022 року У Нью-Йорку зобов’язали соцмережі застерігати про шкоду для психіки — як на пачках сигарет
Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025 «Щоб зіграти злочинця, я два місяці спілкувався з ув’язненим»: інтерв’ю з Ченнінгом Татумом та Кірстен Данст 25 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.