Зендея та Роберт Паттінсон знялися в ромкомі «Любить не любить» — дивіться трейлер

Головні ролі у новій картині «Любить не любить» (The Drama) від студії A24 виконали Зендея та Роберт Паттінсон. В український прокат фільм вийде 2 квітня 2026 року, повідомив кінодистриб’ютор Green Light Films.

«Любить не любить» — це романтична комедія про пару, чиї стосунки опиняються під загрозою через несподівані події напередодні весілля. Емма Гарвуд (Зендея) працює в книгарні, а її партнер Чарлі Томпсон (Роберт Паттінсон) обіймає посаду директора художнього музею.

Режисером і сценаристом проєкту став Крістоффер Борглі («Сценарій сну»). До акторського складу також приєдналися Мамуду Аті («Види милосердя»), Алана Хаїм («Локрична піца») та Гейлі Ґейтс («Неграновані коштовності»).

Анонсу фільму передувала віральна кампанія: у грудні 2025 року газета The Boston Globe опублікувала стилізоване оголошення про заручини персонажів — Емми та Чарлі. Це повідомлення фактично дублювало постер фільму і містило дату «весілля» (3 квітня 2026 року), що збігається зі світовою прем’єрою.

The ad was intentionally printed next to the 'LOVE LETTERS' column. The writer hints that the latest piece is related to the film. pic.twitter.com/jW28oas2pH — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) December 9, 2025

Окрім цієї роботи, у 2026 році Зендея та Роберт Паттінсон з’являться разом ще у двох масштабних проєктах: «Дюна: Частина третя» Дені Вільнева та «Одіссея» Крістофера Нолана.