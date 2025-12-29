Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Маріуполі окупанти відкрили «відновлений» драмтеатр, який самі знищили 2022 року

Артем Черничко 29 грудня 2025
352
У Маріуполі окупанти відкрили «відновлений» драмтеатр, який самі знищили 2022 року

Окупаційна влада відкрила в Маріуполі «відновлений» драматичний театр, який був розбомблений росіянами в березні 2022 року. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«На місці однієї з найбільших трагедій загарбники влаштували концерт зі співами та танцями», — йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що у липні 2023 року окупаційна влада розпорядилася залити бетоном підвальні приміщення театру й почати спорудження будівлі фактично з нуля під виглядом «реконструкції».

Там додають, що новобудова лише імітує зруйнований театр: «Скульптури, які були знищені через недолугість робітників, — неякісні. Знищений драмтеатр не мав штукатурки — його фасад був оздоблений білим кримським каменем, який доставляли морем. Окупаційна влада ж просто пофарбувала цегляні стіни».

Нагадаємо, драмтеатр Маріуполя, що використовували як бомбосховище, 16 березня 2022 року розбомбила російська авіація. Згодом видання Associated Press опублікувало розслідування — у ньому йшлося про загибель близько 600 людей, які перебували всередині і за межами будівлі в той момент.

Фото: Маріупольська міська рада
Мітки
Новини
Читайте також
«Малкольм у центрі уваги» повертається через 20 років — вийшов трейлер Інженери зібрали ігровий ПК усередині чавунного обігрівача XIX століття Зендея та Роберт Паттінсон знялися в ромкомі «Любить не любить» — дивіться трейлер У Нью-Йорку зобов’язали соцмережі застерігати про шкоду для психіки — як на пачках сигарет
Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025 «Щоб зіграти злочинця, я два місяці спілкувався з ув’язненим»: інтерв’ю з Ченнінгом Татумом та Кірстен Данст 25 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.