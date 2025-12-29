У Маріуполі окупанти відкрили «відновлений» драмтеатр, який самі знищили 2022 року

Окупаційна влада відкрила в Маріуполі «відновлений» драматичний театр, який був розбомблений росіянами в березні 2022 року. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«На місці однієї з найбільших трагедій загарбники влаштували концерт зі співами та танцями», — йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що у липні 2023 року окупаційна влада розпорядилася залити бетоном підвальні приміщення театру й почати спорудження будівлі фактично з нуля під виглядом «реконструкції».

Там додають, що новобудова лише імітує зруйнований театр: «Скульптури, які були знищені через недолугість робітників, — неякісні. Знищений драмтеатр не мав штукатурки — його фасад був оздоблений білим кримським каменем, який доставляли морем. Окупаційна влада ж просто пофарбувала цегляні стіни».

Нагадаємо, драмтеатр Маріуполя, що використовували як бомбосховище, 16 березня 2022 року розбомбила російська авіація. Згодом видання Associated Press опублікувало розслідування — у ньому йшлося про загибель близько 600 людей, які перебували всередині і за межами будівлі в той момент.