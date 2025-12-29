«Малкольм у центрі уваги» повертається через 20 років — вийшов трейлер

Стримінговий сервіс Hulu презентував трейлер продовження культового серіалу 2000-х — «Малкольм у центрі уваги: Життя все ще несправедливе». Шоу з чотирьох епізодів вийде на екрани 10 квітня 2026 року.

Новий проєкт розповідає про дорослого вундеркінда Малкольма (Френкі Муніз). За сюжетом, він разом із донькою (Кілі Карстен) повертається до своєї родини після того, як понад десять років переховувався від них.

«Зараз моє життя фантастичне, — каже Малкольм у трейлері. — Все, що мені потрібно було робити, це триматися якомога далі від своєї сім’ї». Головний герой знову зануриться в родинний хаос, коли його батьки, Гал (Браян Кренстон) та Лоїс (Джейн Качмарек), вимагають його присутності на святкуванні 40-ї річниці їхнього весілля.

Оригінальний серіал «Малкольм у центрі уваги» виходив на каналі Fox протягом семи сезонів з 2000 по 2006 рік. Майже весь основний акторський склад повернувся до своїх ролей.

Творець оригінального шоу Лінвуд Бумер виступив сценаристом і виконавчим продюсером продовження. Браян Кренстон також долучився до продюсування проєкту, а режисером став Кен Квапіс. Як зазначає Variety, виробництвом займалися Disney Branded Television та 20th Television.