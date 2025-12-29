Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 29 грудня 2025
Бейонсе — мільярдерка: вона увійшла до п’ятірки найбагатших музикантів світу

Завдяки успіху кантрі-альбому Cowboy Carter та масштабному світовому турне 2025 року статки 44-річної співачки перетнули межу в $1 мільярд. Бейонсе стала лише п’ятою в історії музиканткою у списку Forbes, приєднавшись до Тейлор Свіфт, Ріанни, Брюса Спрінгстіна та свого чоловіка Jay-Z.

Головним чинником успіху стала власна компанія Parkwood Entertainment, яку Бейонсе заснувала 2010 року. Взявши на себе менеджмент і фінансування всіх проєктів, артистка змогла акумулювати прибутки, які зазвичай забирають великі корпорації. «Важливо мати власну імперію і показувати іншим жінкам, що не обов’язково з кимось ділитися своїм успіхом», — зазначала зірка.

Хоча Бейонсе успішно розвиває власні бренди, як-от Cécred та SirDavis, основну частину її капіталу все ж формують музичний каталог і масштабні стадіонні виступи. Зокрема, турне Cowboy Carter принесло понад $400 мільйонів лише від продажу квитків, а ще $50 мільйонів додав реалізований мерч.

Окрім гастролей, суттєвий внесок у бюджет зробили рекламні контракти з Levi’s та співпраця з Netflix, зокрема гонорар за виступ на різдвяному матчі NFL.

За підрахунками Forbes, лише за останній рік Бейонсе заробила $148 мільйонів до сплати податків. Попри фінансові рекорди, артистка залишається вибірковою у роботі: вона планує гастролі лише на період шкільних канікул своїх дітей, наголошуючи, що душевний спокій для неї важливіший за будь-які гроші.

Фото: Бейонсе на церемонії «Греммі», 2 лютого 2025 року (Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
