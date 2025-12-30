У Києві відкриють найбільшу ковзанку країни на Льодовому стадіоні

На Льодовому стадіоні в Києві (проспект Глушкова, 9) розпочинає роботу найбільша відкрита ковзанка України загальною площею 8500 м². Відкриття заплановане на 1 січня 2026 року, повідомила БЖ команда проєкту «Стадіон Культури».

Через відсутність стабільних морозів протягом останніх семи років велика ковзанка фактично не працювала. Цьогоріч команда проєкту за меценатські кошти відновила роботу локації у повному форматі.

Інфраструктура об'єкта включає професійний льодовий трек площею 6500 м², малу ковзанку на 1000 м² та окреме коло для комфортного катання ще на 1000 м². Для гостей також підготували 17 км святкової ілюмінації, понад 30 ярмаркових будиночків та ялинку.

Стадіон працюватиме щодня з 10:00 до 22:00, пропонуючи зручний заїзд та паркування на території. Вартість безлімітного катання для дорослих — 300 грн, а для пільгових категорій (військовослужбовці, студенти) — 250 грн. Діти до 5 років включно можуть перебувати на льоду безкоштовно.

У разі оголошення повітряної тривоги персонал готовий супроводити гостей до найближчих укриттів на станціях метро «Іподром» (5 хвилин пішки) або «Виставковий центр» (10 хвилин пішки). Локація має чітку систему навігації.

Льодовий стадіон у Києві відкрили 1975 року. Там тренувалися професійні спортсмени, проходили змагання зі швидкісного бігу на ковзанах та масові міські забіги. Мета сучасної команди — відтворити цей простір як місце для зимового дозвілля киян і гостей міста.