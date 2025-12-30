Джордж Клуні та його дружина стали громадянами Франції

Голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина, правозахисниця Амаль Клуні, офіційно отримали французьке громадянство. Разом із подружжям статус громадян отримали їхні восьмирічні близнюки — Елла та Олександр, пише Euronews.

Головною причиною такого рішення стали суворі французькі закони про конфіденційність та відсутність агресивної культури папараці. Актор зазначив, що у Франції зйомка дітей є неприпустимою, а біля шкільних воріт немає прихованих фотографів.

«Я хвилювався за виховання наших дітей у Лос-Анджелесі, в культурі Голлівуду, — сказав він журналу Esquire. — Я не хочу, щоб вони ходили навколо, хвилюючись через папараці. Не хочу, щоб їх порівнювали з чиїмись відомими дітьми».

Родина Клуні придбала маєток Domaine du Canadel поблизу селища Бриньоль на півдні Франції у 2021 році, який тепер є їхньою основною резиденцією. Також подружжя володіє нерухомістю в Італії, Англії та США.

Амаль Клуні вільно володіє французькою мовою, тоді як актор зізнався, що попри понад рік занять його знання мови все ще потребує вдосконалення.