Сини Шона «Дідді» Комбза готують документальний серіал про суд над батьком

Сини американського репера і продюсера Шона «Дідді» Комбза — Джастін і Крістіан — анонсували документальний серіал, у якому розкажуть власну версію подій навколо судового процесу над батьком.

Прем’єра проєкту запланована на 2026 рік на телеканалі Zeus Network, пише Variety.

Шон «Дідді» Комбз. Фото: Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Брати опублікували тизер серіалу, який поки що не має назви. У відео вони переглядають новинні сюжети про Комбза біля будівлі суду, а фінальним кадром стає телефонний дзвінок із в’язниці в Нью-Джерсі, де репер нині відбуває покарання. На екрані з’являються слова: «Сім’я. Біль. Лояльність. Зрада. Правда. Брехня».

За словами генерального директора Zeus Network Лемюеля Пламмера, проєкт «не має на меті підтримати, захистити чи виправдати Дідді». Він зазначив, що серіал створюють як простір, у якому Джастін і Крістіан зможуть розповісти, як судовий процес вплинув на їхнє життя.

Анонс серіалу з’явився після виходу чотирисерійного документального фільму Netflix Sean Combs: The Reckoning, створеного режисеркою Алекс Степлтон та репером 50 Cent. У ньому йдеться про кар’єру Комбза, звинувачення в насильстві та судові справи. Сам Комбз назвав фільм «ганебною наклепницькою роботою» і заявив, що Netflix використав «викрадені кадри».

Режисерка проєкту Алекс Степлтон заперечила ці звинувачення, наголосивши, що всі матеріали були отримані законно. 50 Cent також відкинув припущення про особисту помсту, заявивши, що вважав за необхідне публічно висловитися.

Шон Комбз, відомий під псевдонімами Puff Daddy, P. Diddy та Diddy, був засуджений до чотирьох років та двох місяців ув’язнення в жовтні 2025 року після того, як його визнали винним у перевезенні з метою залучення до проституції. Також реперу призначили штраф у 500 тисяч доларів. Комбз подав апеляцію, вважаючи вирок надто суворим.