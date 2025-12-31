Степану Гізі просять присвоїти звання Героя України: зареєстрували дві петиції

На сайті Президента України зареєстрували дві електронні петиції з вимогою присвоїти звання Героя України народному артисту України Степану Гізі.

Одне зі звернень наразі зібрало понад 4 300 голосів, інше — понад 260 підписів із 25 тисяч необхідних.

Автори ініціатив закликають українців підтримати петиції як гідне вшанування пам’яті Степана Гіги, якого називають митцем, «чий голос об’єднав кілька поколінь і назавжди вписаний в історію України».

Співак помер 12 грудня в одній із львівських лікарень. Його поховали на Личаківському цвинтарі — відповідно до заповіту.

Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року в селі Білки на Закарпатті. Музикою почав займатися з дитинства — співав у шкільному ансамблі та грав на баяні. Після школи працював слюсарем і водієм, служив в армії. До Ужгородського музичного училища вступив із четвертої спроби та закінчив його екстерном за три роки.

У 1983 році Гіга вступив на вокальний факультет Київської консерваторії. Уже на другому курсі став солістом синтез-гурту «Стожари». Згодом повернувся на Закарпаття і працював солістом обласної філармонії.

Пізніше артист заснував джаз-рок-гурт «Бескид», займався аранжуванням і написанням власних пісень, а також відкрив студію GIGARecords. У 1995 році випустив дебютний альбом «Друзі мої».

У 1998 році Степану Гізі присвоїли звання заслуженого артиста України, а у 2002-му — народного артиста України. Альбом «Вулиця Наталі» (2002) став найбільшим комерційним успіхом у його кар’єрі та приніс перший в історії незалежної України «Золотий диск» за продаж мільйона копій. Загалом співак був володарем трьох таких нагород.

Найбільш упізнаваними піснями Степана Гіги вважають композиції «Яворина» та «Сон», які стали класикою української естради.