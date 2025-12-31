Netflix встановив рекорд за кількістю переглядів на Різдво — все завдяки «Дивним дивам»

Netflix заявив, що цього року встановив рекорд за переглядами на Різдво, і головною причиною став п’ятий сезон «Дивних див». 25 грудня серіал очолив рейтинг переглядів у світі після виходу другої частини сезону з трьома новими епізодами. Про це повідомляє Variety.

За тиждень з 22 по 28 грудня п’ятий сезон «Дивних див» набрав 34,5 мільйона переглядів. Це другий найкращий тижневий результат для сезону — більше було лише на старті в листопаді, коли серіал зібрав майже 60 мільйонів переглядів і став найпотужнішим запуском англомовного шоу в історії Netflix.

Зазначимо, що Netflix рахує перегляди не окремо для кожної частини сезону, а сумарно, виходячи із загальної тривалості доступних серій. Тому порівняти, яка саме частина сезону стартувала сильніше, неможливо. Наразі глядачам доступні сім епізодів, а фінальний — ще попереду.

І тут Netflix зробив незвичний хід. Останню серію п’ятого сезону покажуть не лише на стримінгу, а й у кінотеатрах — прем’єра відбудеться в новорічну ніч, 31 грудня, одночасно з релізом на платформі.

Очікується, що після виходу фіналу «Дивні дива» швидко потраплять до списку найпопулярніших англомовних серіалів Netflix за всю історію. Офіційний відлік для цього рейтингу стартує після релізу останнього епізоду й триватиме 91 день.