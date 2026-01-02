Був Ленін — став Кобзар: «мемний» пам'ятник із Житомирщини передали музею

Пам’ятник із села Котлярка на Житомирщині, відомий своєю трансформацією з Леніна у Тараса Шевченка, став частиною фондів Національного музею історії України у Другій світовій війні. Про це повідомила Житомирська ОДА.

Історія трансформації пам'ятника розпочалася 2017 року за ініціативи сільської ради, повідомляло «Суспільне». Тоді місцевий художник Володимир Герасимчук власноруч змінив вигляд бетонного вождя, щоб врятувати монумент від знесення й адаптувати його до нових реалій. Зокрема, майстер підправив форму підборіддя та риси обличчя, замінив кепку в руці на «Кобзар», а піджак перетворив на пальто.

Як зазначили в Житомирській ОДА, цей об’єкт сьогодні символізує не ідеологію минулого, а здатність українського суспільства переосмислювати нав’язані сенси.

«Цей пам’ятник — про вибір громади та силу культури. У музейному просторі він стане важливим свідченням того, як Україна проходить шлях очищення пам’яті та утвердження власної ідентичності», — додали там.