Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях і «хижацькій поведінці»

Артем Черничко 02 січня 2026
Голлівудський актор та репер Вілл Сміт опинився в центрі гучного скандалу. Скрипаль його туру Браян Кінг Джозеф подав судовий позов проти зірки та компанії Treyball Studios Management, звинувачуючи їх у сексуальних домаганнях, незаконному звільненні та переслідуванні. Про це пише Variety.

Згідно з документами, якими володіє видання, інциденти нібито відбувалися під час туру Сміта Based on a True Story навесні 2025 року. Джозеф, відомий своєю участю в шоу America’s Got Talent, стверджує, що Вілл Сміт демонстрував «хижацьку поведінку» та навмисно готував його до подальшої «сексуальної експлуатації».

За словами позивача, Сміт найняв його у листопаді 2024 року і згодом запросив до участі в турі та запису нового альбому. Він стверджує, що Сміт часто робив неоднозначні коментарі, заявляючи, що між ними існує «особливий зв'язок, якого немає більше ні з ким».

Ключовий епізод, описаний у позові, стався у березні 2025 року під час гастролей у Лас-Вегасі. Скрипаль заявляє, що його сумка з ключами від готельного номера зникла на кілька годин і була повернута менеджментом лише згодом. Повернувшись до свого номера ввечері, Джозеф виявив, що туди хтось входив без дозволу. У кімнаті були залишені серветки, ліки від ВІЛ на чуже ім'я та записка: «Браяне, я повернуся не пізніше 5:30, тільки ми удвох <3, Стоун Ф.».

Музикант сприйняв це як пряму погрозу примусу до сексуальних дій і негайно звернувся до охорони готелю та поліції. Через кілька днів менеджмент Сміта звинуватив його у фальсифікації інциденту та звільнив.

У позові зазначається, що музикант зазнав фінансових збитків та страждає на ПТСР. Браян Кінг Джозеф вимагає відшкодування збитків, суму яких має визначити суд присяжних.

Адвокат актора Аллен Гродскі категорично заперечив усі звинувачення. Він назвав позов «неправдивим, безпідставним і безглуздим». Захист обіцяє використати всі юридичні засоби, щоб захистити репутацію Сміта.

Based on a True Story — перший альбом Вілла Сміта за останні 20 років. У ньому він частково торкнувся теми свого нападу на Кріса Рока на церемонії вручення премії «Оскар» у 2022 році. Альбом став повним провалом і навіть не потрапив до великих чартів.

Фото: Вілл Сміт виступає влітку 2025 року (Raph_PH / Wikimedia Commons)
