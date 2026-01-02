Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Пікассо за 100 євро: картину художника розіграють у благодійній лотереї

Артем Черничко 02 січня 2026
430

Французький благодійний фонд Alzheimer’s Research Foundation оголосив про запуск проєкту «1 Пікассо за 100 євро», метою якого є збір коштів на дослідження хвороби Альцгеймера. Про це пише The Guardian.

На кону — портрет під назвою Tête de femme («Жіноча голова», 1941 ), ринкова вартість якого перевищує €1 мільйон. Картина була написана в той самий період, що й знаменита «Герніка», у паризькій студії художника. Вона вирізняється темнішою палітрою, що відображало настрій митця під час нацистської окупації Парижа.

Онук художника Олів'є Пікассо повністю підтримав ініціативу. За його словами, Пабло Пікассо був надзвичайно щедрою людиною і часто допомагав нужденним, тому цей проєкт є логічним продовженням його спадщини.

Організатори планують продати 120 тисяч квитків через інтернет, щоб зібрати €11 мільйонів. Розіграш відбудеться 14 квітня 2026 року в аукціонному домі Christie’s у Парижі. Якщо потрібну кількість квитків не буде продано, учасникам повернуть кошти.

Розіграш є ідеєю Пері Кошен, французької телепродюсерки та власниці компанії з виробництва посуду Waww La Table. Вона вже двічі організовувала розіграші картин Пікассо, у 2013 та 2020 роках, зібравши загалом понад €10 мільйонів.

Мітки
Новини
Читайте також
НЛО, кажани і наркотики: поліція Києва оприлюднила найдивніші дзвінки на 102 Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях і «хижацькій поведінці» Був Ленін — став Кобзар: «мемний» пам'ятник із Житомирщини передали музею «Дивні дива» отримають спіноф — автори вже працюють над новим серіалом
Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025 Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.