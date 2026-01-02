Пікассо за 100 євро: картину художника розіграють у благодійній лотереї

Французький благодійний фонд Alzheimer’s Research Foundation оголосив про запуск проєкту «1 Пікассо за 100 євро», метою якого є збір коштів на дослідження хвороби Альцгеймера. Про це пише The Guardian.

На кону — портрет під назвою Tête de femme («Жіноча голова», 1941 ), ринкова вартість якого перевищує €1 мільйон. Картина була написана в той самий період, що й знаменита «Герніка», у паризькій студії художника. Вона вирізняється темнішою палітрою, що відображало настрій митця під час нацистської окупації Парижа.

Онук художника Олів'є Пікассо повністю підтримав ініціативу. За його словами, Пабло Пікассо був надзвичайно щедрою людиною і часто допомагав нужденним, тому цей проєкт є логічним продовженням його спадщини.

Організатори планують продати 120 тисяч квитків через інтернет, щоб зібрати €11 мільйонів. Розіграш відбудеться 14 квітня 2026 року в аукціонному домі Christie’s у Парижі. Якщо потрібну кількість квитків не буде продано, учасникам повернуть кошти.

Розіграш є ідеєю Пері Кошен, французької телепродюсерки та власниці компанії з виробництва посуду Waww La Table. Вона вже двічі організовувала розіграші картин Пікассо, у 2013 та 2020 роках, зібравши загалом понад €10 мільйонів.