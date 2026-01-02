НЛО, кажани і наркотики: поліція Києва оприлюднила найдивніші дзвінки на 102

Поліція Києва опублікувала добірку незвичних звернень, які надходили на спецлінію 102 протягом 2025 року. Поруч із серйозними викликами правоохоронцям часто доводиться реагувати на ситуації, що межують із курйозами або навіть фантастикою.

Як зазначають у відомстві, щодня оператори отримують тисячі повідомлень. Більшість із них потребують негайного втручання, проте частина звернень викликають лише здивування та усмішку.

Найкурйозніші звернення до поліції Києва:

Жінка просила вжити заходів щодо чоловіка, який піднімається на дах будинку та, можливо, буде лізти на зірку.

Чоловік повідомив, що не може з учорашнього дня підключитися до Wi-Fi. У жінки виходить, а у нього — ні.

Заявник побачив світлову крапку в небі та підозрює, що це НЛО.

Жінка скаржилася на те, що кожного разу, коли відкриває вікно для провітрювання, починається повітряна тривога.

Чоловік скаржився на те, що хотів придбати метадон, але поліцейські схопили наркоділка та він не встиг придбати «товар».

Дівчина повідомила, що в її квартиру залетів кажан, і його потрібно негайно спровадити.

Киянин скаржився на те, що працівники поліції забирають у нього наркотики.

Жінка просила виділити поліцейського, щоб на постійній основі забирати 5-річну дитину з дитячого садка.

За 2025 рік оператори та диспетчери столичної поліції опрацювали понад 925 тисяч звернень від громадян. Правоохоронці наголошують: навіть у найдивніших ситуаціях вони намагаються виявити увагу та допомогти громадянам, проте закликають не зловживати лінією 102, яка призначена для екстрених випадків.