Петрик П'яточкин повертається: студія «КиївФільм» анонсувала ігрове кіно

Студія «КиївФільм» повідомила про початок роботи над художнім ігровим фільмом про славнозвісного персонажа Петрика П'яточкина. Реліз стрічки заплановано на 2027 рік.

«Починаємо рік із класних новин. Працюємо над створенням художнього ігрового фільму про легендарного Петрика П'яточкина. Це буде велике сімейне пригодницьке кіно з духом дитинства, яке об’єднає всю родину», — зазначили в кіностудії.

Творці фільму наголошують, що Петрик П'яточкин є культовим героєм, на якому виросло кілька поколінь українців, і який став невід'ємною частиною української культурної пам'яті. Важливим етапом підготовки стали перемовини з авторкою персонажа — сценаристкою та письменницею Наталією Гузєєвою.

Над сценарієм нового фільму працюють Олександр Брагін та Євген Таллер. Вони готують абсолютно нову історію, яка розкриє Петрика з несподіваного боку. Режисером-постановником стане Олександр Кірієнко, а оператором-постановником Юрій Король. Виробництвом займається компанія MarkerMedia.

Оригінальний мультфільм «Як Петрик П'яточкин слоників рахував» зняли на студії «Київнаукфільм» 1984 року. Це одна з найвідоміших робіт української анімації разом із «Капітошкою».