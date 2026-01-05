Міккі Рурк відкрив благодійний збір для себе — актору загрожує виселення з дому

Актор Міккі Рурк опинився під загрозою виселення з дому в Лос-Анджелесі та запустив кампанію на GoFundMe, щоб зібрати гроші на покриття боргів за оренду. Як повідомляє People, ще у грудні йому вручили повідомлення з вимогою сплатити близько $60 тисяч заборгованості або звільнити житло.

Збір коштів під назвою Help Mickey Rourke Stay in His Home стартував 4 січня. Станом на зараз вдалося зібрати майже $50 тисяч із запланованих $100 тисяч.

В описі збору згадується, що після того, як Рурк на певний час пішов з кіно заради боксу, він зазнав серйозних фізичних і психологічних травм, а індустрія, яка колись його возвеличувала, від нього відвернулася.

Міккі Рурк прославився завдяки ролі у драмі Френсіса Форда Копполи «Бійцівська рибка», а серед найвідоміших робіт — «Рестлер», за який він отримав номінацію на «Оскара».

Нещодавно Рурка залучили до незалежного трилера «Маскоти» режисера Керрі Мондраґон. Утім, майбутнє проєкту залишається невизначеним: один із ключових акторів, Удо Кір, помер у листопаді 2025 року, і наразі незрозуміло, чи продовжать зйомки.