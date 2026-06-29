Вчені ідентифікували першу кістку динозавра, знайдену в Антарктиді

У британській колекції скам’янілостей палеонтологи ідентифікували перший фрагмент динозавра з Антарктиди. Це хребець титанозавра, який був знайдений ще у 1985 році на острові Джеймса Росса та протягом 40 років помилково вважався залишками морської рептилії, пише BBC.

Скам’янілість виявили під час антарктичної експедиції та передали до колекції Британської антарктичної служби в Кембриджі, де вона й пролежала в архіві без точної ідентифікації.

Лише нещодавно фахівці повторно переглянули фонди й звернули увагу на зразок, що в польовому щоденнику 1985 року був описаний як «хребець великої рептилії» діаметром близько 10 см.

За словами дослідників, форма кістки вказала на титанозаврів — групу гігантських довгошиїх динозаврів, що жили у пізньому крейдяному періоді приблизно 80 мільйонів років тому.

Титанозаври являли собою одних із найбільших наземних тварин в історії. Окремі види сягали понад 35 метрів завдовжки та важили до 60 тонн. Антарктичний екземпляр, за оцінками вчених, був значно меншим — приблизно 7 метрів завдовжки, що може вказувати на молодого динозавра.

Утім, це відкриття — не єдине свідчення життя динозаврів в Антарктиді. Після 1985 року на континенті знаходили й інші скам’янілості давніх ящерів, наприклад криолофозаврів та гляціалізаврів, однак їх вдавалося ідентифікувати значно швидше.

У крейдяний період Антарктида мала тепліший клімат і була вкрита густими лісами, що створювало умови для життя великих травоїдних динозаврів.