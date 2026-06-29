Фільм «Майкл» став найуспішнішим байопіком в історії, обійшовши «Оппенгеймера» Нолана

Байопік «Майкл» про Майкла Джексона став найкасовішим фільмом цього жанру в історії. Світові збори стрічки сягнули $977 мільйонів, що дозволило їй випередити «Оппенгеймера» режисера Крістофера Нолана, який раніше утримував рекорд із результатом $975 мільйонів, пише Variety.

Ще до цього «Майкл» став найуспішнішим музичним байопіком, обійшовши «Богемну рапсодію» про гурт Queen, що зібрав у світовому прокаті $911 мільйонів.

Із квітня фільм заробив $607,2 мільйона на міжнародному ринку та ще $370,2 мільйона — у США. Стартові збори також встановили рекорд серед музичних байопіків: $97 мільйонів у США та $217 мільйонів у світі, перевершивши дебют фільму «Просто з Комптона» про хіп-хоп-гурт N.W.A.

Режисером стрічки став Антуан Фукуа. Фільм розповідає історію Майкла Джексона від часів гурту The Jackson 5 до здобуття ним статусу короля попмузики. Головну роль виконав племінник співака Джаафар Джексон, а його батьків зіграли Колман Домінго та Ная Лонг.

Водночас фільм викликав критику через те, що майже не зачіпає найсуперечливіші сторінки життя Джексона, зокрема звинувачення у сексуальному насильстві над дітьми.

Окрім рекорду серед байопіків, «Майкл» став найкасовішим релізом в історії кіностудії Lionsgate, перевершивши «Голодні ігри: У вогні», який свого часу зібрав $865 мільйонів у світовому прокаті. Студія вже працює над мінімум ще одним фільмом про життя Майкла Джексона.