«Одна битва за іншою» та «Франкенштайн»: у США оголосили переможців кінопремії «Вибір критиків»

Увечері 4 січня в США відбулася 31-ша щорічна церемонія вручення кінопремії «Вибір критиків» (Critics Choice Awards), яка відзначила найкращі досягнення у кіно та телебаченні. Про це пише Variety.

Головну нагороду в категорії «Найкращий фільм» здобула стрічка «Одна битва за іншою». Автор фільму Пол Томас Андерсон також отримав статуетки за найкращу режисуру та найкращий адаптований сценарій.

Лідерами за кількістю нагород стали «Франкенштайн» Гільєрмо дель Торо та «Грішники» Раяна Куглера. Першу стрічку відзначили за найкращу чоловічу роль другого плану (Джейкоб Елорді), а також за роботу художників-постановників, дизайн зачісок, грим і костюми. Друга отримала нагороди за оригінальний сценарій, кастинг та саундтрек, а виконавець головної ролі Майлз Кейтон став «Найкращим молодим актором».

У телевізійному блоці нагороди розподілилися таким чином:

«Пітт» (The Pitt) визнаний найкращим драматичним серіалом. Виконавці головних ролей Ноа Вайлі та Кетрін ЛаНаса отримали акторські нагороди.

«Студія» (The Studio) перемогла як «Найкращий комедійний серіал». Автор шоу Сет Роген став найкращим актором у комедії, а його колега Айк Барінголц — найкращим актором другого плану.

«Юнацтво» (Adolescence) став «Найкращим мінісеріалом», забравши більшість акторських нагород у своїй категорії.

Інші ключові переможці:

Найкраща акторка (кіно): Джессі Баклі («Гамнет»).

Найкращий актор (кіно): Тімоті Шаламе («Марті Супрім. Геній комбінацій»).

Найкращий анімаційний фільм: «Кейпоп-мисливиці на демонів» (Netflix).

Найкращий іноземний фільм: «Секретний агент» (Бразилія).

Найкраща акторка в драматичному серіалі: Рей Сігорн, «Єдина» (Pluribus).

Ведуча церемонії Челсі Гендлер розпочала вечір із вшанування пам'яті видатного режисера Роба Райнера, який трагічно загинув минулого місяця. Вона назвала його «найдобрішим хлопцем у Голлівуді».

Окрему увагу привернув виступ Джиммі Кіммела, який отримав нагороду як автор найкращого ток-шоу. У своїй промові Кіммел іронічно «подякував» президенту Дональду Трампу за постійні інформаційні приводи для жартів.