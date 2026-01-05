Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Рекордний улов: на аукціоні в Токіо продали тунця за $3,2 мільйона

Артем Черничко 05 січня 2026
2349
Рекордний улов: на аукціоні в Токіо продали тунця за $3,2 мільйона

Перший у цьому році аукціон на рибному ринку Тойосу в Токіо розпочався з історичного рекорду. Величезний блакитний тунець вагою 243 кг був проданий за 510,3 мільйона єн (близько $3,2 мільйона). Про це пише BBC.

Переможну ставку зробила корпорація Kiyomura Corp, яка володіє популярною мережею ресторанів Sushi Zanmai. Президент компанії Кійоші Кімура, відомий у Японії як «король тунця», вже не вперше шокує ринок своєю щедрістю на новорічних торгах.

«Перший тунець року приносить удачу», — пояснив він, зізнавшись, що цьогорічна ціна стала несподіванкою навіть для нього.

Попри величезну ціну, яка значно перевищує ринкову вартість м'яса, цей крок є частиною стратегії бренду. Одразу після торгів тунця розібрали та доставили до ресторанів мережі Kimura, де відвідувачі змогли скуштувати «символ удачі».

Один із клієнтів у коментарі AFP зазначив: «Я відчуваю, що почав рік правильно, з’ївши щось настільки сприятливе на самому початку».

Перший аукціон року (Hatsu-seiri) на ринку Тойосу — це своєрідний ритуал. Перемога на ньому — це демонстрація сили та процвітання бізнесу. Купити першого тунця означає заявити всій країні, що твоя компанія успішна, надійна і має достатньо ресурсів, щоб купувати найкраще.

Фото: Кійоші Кімура позує з тунцем у ресторані Sushi Zanmai, Токіо, 5 січня 2026 року (Tosei Kisanuki / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Мітки
Новини
Читайте також
Костел Святого Миколая в Києві можуть передати громаді на 50 років — парафія Фінал серіалу «Дивні дива» спровокував справжній бум на музику Прінса Колишнє «Молочне кафе» в Івано-Франківську відкрили після 30 років занедбання Репера Drake звинувачують у накручуванні прослуховувань пісень за гроші від реклами онлайн-казино
Київські замальовки. Випуск 18 04 січня 2026 Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025 Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.