Рекордний улов: на аукціоні в Токіо продали тунця за $3,2 мільйона

Перший у цьому році аукціон на рибному ринку Тойосу в Токіо розпочався з історичного рекорду. Величезний блакитний тунець вагою 243 кг був проданий за 510,3 мільйона єн (близько $3,2 мільйона). Про це пише BBC.

Переможну ставку зробила корпорація Kiyomura Corp, яка володіє популярною мережею ресторанів Sushi Zanmai. Президент компанії Кійоші Кімура, відомий у Японії як «король тунця», вже не вперше шокує ринок своєю щедрістю на новорічних торгах.

«Перший тунець року приносить удачу», — пояснив він, зізнавшись, що цьогорічна ціна стала несподіванкою навіть для нього.

Попри величезну ціну, яка значно перевищує ринкову вартість м'яса, цей крок є частиною стратегії бренду. Одразу після торгів тунця розібрали та доставили до ресторанів мережі Kimura, де відвідувачі змогли скуштувати «символ удачі».

Один із клієнтів у коментарі AFP зазначив: «Я відчуваю, що почав рік правильно, з’ївши щось настільки сприятливе на самому початку».

Перший аукціон року (Hatsu-seiri) на ринку Тойосу — це своєрідний ритуал. Перемога на ньому — це демонстрація сили та процвітання бізнесу. Купити першого тунця означає заявити всій країні, що твоя компанія успішна, надійна і має достатньо ресурсів, щоб купувати найкраще.