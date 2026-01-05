Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Остання пригода»: Netflix анонсував документалку про зйомки фіналу «Дивних див»

05 січня 2026
Стримінгова платформа Netflix представила трейлер документальної стрічки «Остання пригода: "Дивні дива 5": за кадром». Прем’єра — 12 січня.

Режисеркою стала Мартіна Радван, лауреатка премії «Еммі». Вона провела на знімальному майданчику цілий рік, документуючи процес створення фінальної частини культового серіалу братів Дафферів, зазначає Variety.

Трейлер містить емоційні кадри з останнього читання сценарію, де Міллі Боббі Браун та Ноа Шнапп не стримують сліз, а також залаштунки сценаристської кімнати, де брати Даффери вирішують долю Одинадцятої. Відео завершується моментом фінального знімального дня, коли під конфеті та оплески команди Росс Даффер оголошує про офіційне завершення роботи над серіалом.

Брати Даффери зізналися, що натхненням для цього проєкту стали документальні фільми про створення «Володаря перснів», які колись надихнули їх стати режисерами. Вони прагнули повернути формат справжнього залаштунку, який показує всі труднощі та реальну роботу над масштабним голлівудським виробництвом.

«Якщо ви любите "Дивні дива" або вам просто цікаво, як велике кіно оживає в реальності — цей фільм для вас», — зазначили автори серіалу.

