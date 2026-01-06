Fozzy Media Group та «Майстерня Чудес» представили фільм «Замки на піску» про український арт на Burning Man

Fozzy Media Group у партнерстві з «Майстернею Чудес» завершили роботу над документальним фільмом «Замки на піску». Це стрічка про те, як українські митці та інженери створюють і везуть масштабні артоб’єкти в пустелю Блек-Рок (США) на фестиваль Burning Man.

Робота над проєктом тривала понад чотири роки: зйомки проходили у 2021–2025 роках і охопили чотири експедиції, роботу 15 операторів, десятки камер, терабайти відеоматеріалів та сотні годин монтажу. За словами авторів, фільм став квінтесенцією інтеграції українського мистецтва у світовий контекст Burning Man — історією про те, як через арт українці говорять зі світом про себе, війну та сучасну Україну.

Сергій Гулейков, Мітя Зінов'єв, Олена Шабашкевич (СЕО Fozzy Media Group), Антон Онуфрієнко

Масштабні інсталяції, що представляли Україну в пустелі, створювали за участі «Майстерні Чудес» — інженерно-виробничої команди, яка допомагає митцям реалізувати найскладніші задуми.

Команда фільму планує показати «Замки на піску» якомога більшій кількості глядачів. У планах на 2026 рік — покази в кінотеатрах, реліз на VOD-платформах, а також партнерства з міжнародними інституціями для розширення закордонної аудиторії стрічки.

Мітя Зінов'єв

Про стрічку

«Замки на піску» — це історія про те, як український арт став мовою культури попри війну, величезні відстані та екстремальні умови пустелі. Документальний фільм розповідає про роки підготовки та пошук сенсів у світі, що розсипається, але все ще тримається на людях, які будують свої «замки на піску».

Сергій Гулейков

«Якби мене запитали, в чому ідея цього фільму, я б, мабуть, відповів цитатою з інтерв’ю Олексія Сая: "Це така свідома діяльність заради сенсу життя"», — зазначає режисер Сергій Гулейков.

Творчу команду фільму склали режисер, сценарист і продюсер Сергій Гулейков, сценаристка Даша Кобякова, продюсер Мітя Зінов’єв, композитор Cepasa та Данило Хомутовський, який став закадровим голосом стрічки.

Данило Хомутовський

Мітя Зінов'єв, Олексій Сай, Світлана Ратошнюк

Про «Майстерню Чудес»

«Майстерня Чудес» — конструкторське бюро ідей і рішень під керівництвом Міті Зінов'єва. Місія бюро — вписувати Україну у світовий контекст через знакові культурні майданчики. Протягом останніх чотирьох років «Майстерня» є головним технічним хабом для української спільноти «бьорнерів», допомагаючи втілювати складні інсталяції та представляти їх світові.

Олексій Сай, Ярослав Мамай, Cepasa, Сергій Гулейков, Мітя Зіновʼєв, Олексій Трончук

Артоб’єкти, про які розповідає стрічка

У фільмі зібрані історії знакових робіт, до створення або реалізації яких «Майстерня Чудес» долучилася як партнер: