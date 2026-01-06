Fozzy Media Group та «Майстерня Чудес» представили фільм «Замки на піску» про український арт на Burning Man

Fozzy Media Group у партнерстві з «Майстернею Чудес» завершили роботу над документальним фільмом «Замки на піску». Це стрічка про те, як українські митці та інженери створюють і везуть масштабні артоб’єкти в пустелю Блек-Рок (США) на фестиваль Burning Man.
Робота над проєктом тривала понад чотири роки: зйомки проходили у 2021–2025 роках і охопили чотири експедиції, роботу 15 операторів, десятки камер, терабайти відеоматеріалів та сотні годин монтажу. За словами авторів, фільм став квінтесенцією інтеграції українського мистецтва у світовий контекст Burning Man — історією про те, як через арт українці говорять зі світом про себе, війну та сучасну Україну.
Масштабні інсталяції, що представляли Україну в пустелі, створювали за участі «Майстерні Чудес» — інженерно-виробничої команди, яка допомагає митцям реалізувати найскладніші задуми.
Команда фільму планує показати «Замки на піску» якомога більшій кількості глядачів. У планах на 2026 рік — покази в кінотеатрах, реліз на VOD-платформах, а також партнерства з міжнародними інституціями для розширення закордонної аудиторії стрічки.
Про стрічку
«Замки на піску» — це історія про те, як український арт став мовою культури попри війну, величезні відстані та екстремальні умови пустелі. Документальний фільм розповідає про роки підготовки та пошук сенсів у світі, що розсипається, але все ще тримається на людях, які будують свої «замки на піску».
«Якби мене запитали, в чому ідея цього фільму, я б, мабуть, відповів цитатою з інтерв’ю Олексія Сая: "Це така свідома діяльність заради сенсу життя"», — зазначає режисер Сергій Гулейков.
Творчу команду фільму склали режисер, сценарист і продюсер Сергій Гулейков, сценаристка Даша Кобякова, продюсер Мітя Зінов’єв, композитор Cepasa та Данило Хомутовський, який став закадровим голосом стрічки.
Про «Майстерню Чудес»
«Майстерня Чудес» — конструкторське бюро ідей і рішень під керівництвом Міті Зінов'єва. Місія бюро — вписувати Україну у світовий контекст через знакові культурні майданчики. Протягом останніх чотирьох років «Майстерня» є головним технічним хабом для української спільноти «бьорнерів», допомагаючи втілювати складні інсталяції та представляти їх світові.
Артоб’єкти, про які розповідає стрічка
У фільмі зібрані історії знакових робіт, до створення або реалізації яких «Майстерня Чудес» долучилася як партнер:
-
I’m Fine, Phoenix, Black Cloud / No Fate — Олексій Сай
-
Blue Bull — Maria Primachenko Foundation, Ukrainian burners, Мітя Зінов’єв
-
The Point of Unity — Микола Каблука
-
The Hedgehog Temple — Ярослав Корець, Мітя Зіновʼєв, Олександр Слободяник
-
Merman — Андрій Крапивченко, Олексій Трончук
-
LOVE — Олександр Мілов
-
Sorry — Олексій Сай, Світлана Ратошнюк
-
Catharsis — Олена Оуенс