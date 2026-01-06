Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 06 січня 2026
Бйорк закликала Гренландію до незалежності через погрози Трампа про анексію

Ісландська співачка Бйорк виступила з різкою заявою на підтримку суверенітету Гренландії. Це сталося на тлі відновлення погроз президента США Дональда Трампа щодо анексії острова та ескалації напруженості у взаєминах між США, Данією та Гренландією на початку 2026 року, пише Euronews.

«Колоніалізм неодноразово викликав у мене жах, — написала співачка в інстаграмі. — Ризик, що мої побратими-гренландці можуть перейти від одного жорстокого колонізатора до іншого, надто брутальний, щоб його навіть уявити».

Бйорк нагадала про історичний досвід Ісландії, яка здобула незалежність від Данії 1944 року. Вона наголосила, що цей крок дозволив її народу зберегти мову та ідентичність.

Співачка не обмежилася критикою США, а й засудила політику Данії, згадавши гучні історичні скандали. Зокрема, нагадала про масову примусову контрацепцію гренландських дівчат у 1960–70-х роках та випадки вилучення дітей інуїтів із родин, що практикувалися ще донедавна. На думку артистки, таке ставлення доводить, що Гренландію досі сприймають як колонію.

Бйорк завершила свій пост закликом: «Дорогі гренландці, проголошуйте незалежність! Співчутливі побажання від ваших сусідів».

Це не перша подібна заява артистки. Ще 2007 року вона присвятила Гренландії пісню Declare Independence, закликаючи народ острова до самовизначення.

Фото: Бйорк під час виступу на Bluedot Festival у 2022 році (Raphael Pour-Hashemi / Wikimedia Commons)
