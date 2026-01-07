Вийшов трейлер драми «Смерть Робін Гуда» з Г’ю Джекманом — дивіться відео

Кінокомпанія A24 представила перший трейлер фільму «Смерть Робін Гуда» (The Death of Robin Hood). Стрічка режисера Майкла Сарноскі відходить від традиційного жанру пригодницького бойовика, пропонуючи натомість медитативну деконструкцію образу легендарного героя. Прем’єра запланована наприкінці цього року, пише Hypebeast.

У центрі історії — постарілий та виснажений битвами Робін Гуд у виконанні Г’ю Джекмана. Головний герой живе в ізоляції, страждаючи від наслідків минулих походів і скоєного насильства. Сюжет розгортається довкола зустрічі пораненого героя з таємничою жінкою, яку зіграла Джоді Комер («Вбиваючи Єву»). Вона пропонує йому шанс на спасіння та можливість знайти останню мету в житті.

Також у фільмі знялися Білл Скашґорд («Воно»), Мюррей Бартлетт («Білий лотос») та Ноа Джуп («Аутсайдери»).

Трейлер демонструє зміну звичних декорацій Шервудського лісу: замість яскравої зелені глядач бачить суворі зимові пейзажі. Фільм фокусується на фізичному та психологічному виснаженні людини, яка тривалий час була символом опору. Критики вже порівнюють стилістику стрічки з «Лоґаном», відзначаючи глибоку трансформацію Г’ю Джекмана для цієї ролі.