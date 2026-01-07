«Укрзалізниця» тестує Wi-Fi у поїздах далекого сполучення: які тарифи

«Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад і територій України розпочали пілотний проєкт із забезпечення Wi-Fi-доступу в поїздах далекого сполучення. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Першим рейсом, де запрацював інтернет у тестовому режимі, став рейс флагманського поїзду «Гуцульщина» № 95/96 сполученням Київ — Рахів. Доступ до мережі тепер мають пасажири всіх вагонів цього потяга. Технологічне рішення базується на терміналах Starlink, які раніше успішно пройшли перевірку на дипломатичних рейсах.

Для пасажирів передбачено два варіанти доступу до мережі:

безоплатний — перші 10 хвилин користування для швидких повідомлень;

повний — доступ на добу вартістю 120 грн без обмеження трафіку (перші 5 Гб надаються на максимальній швидкості).

Оплатити послугу можна безпосередньо у поїзді онлайн банківською карткою чи скориставшись Apple Pay або Google Pay.

Якщо послуга матиме стабільний попит серед пасажирів, компанія планує масштабувати досвід на інші маршрути. У такому разі постачальника послуги обиратимуть через відкритий та прозорий конкурс.

Раніше «Укрзалізниця» за підтримки Мінцифри вже забезпечила швидкісним інтернетом усі 16 поїздів категорії «Інтерсіті+».