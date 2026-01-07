Гендальф і Фродо повертаються: Ієн Маккеллен розкрив деталі приквела «Володаря перснів»

Британський актор Ієн Маккеллен поділився новими подробицями майбутнього фільму «Володар перснів: Полювання на Ґолума». Під час нещодавньої зустрічі з фанатами він повідомив, що виробництво картини розпочнеться вже у травні 2026 року, передає MovieWeb.

Найбільшою несподіванкою стало підтвердження появи у стрічці ключових персонажів оригінальної трилогії — Гендальфа та Фродо.

Gandalf (Sir Ian Mckellen) with a great announcement for the new Lord of the Rings movie pic.twitter.com/pXh7P8QuTb — Gollumgram (@Gollumgram) January 5, 2026

«Режисером буде Ґолум (виконавець ролі персонажа Енді Серкіс — прим. ред.), і весь фільм присвячений йому. Але я відкрию вам два секрети щодо кастингу: у стрічці будуть персонажі Фродо та Гендальф. Крім цього — мої вуста замкнені», — зазначив актор.

Хоча офіційного підтвердження участі Елайджі Вуда поки немає, сам актор раніше висловлював готовність повернутися до ролі Фродо та знову попрацювати в Новій Зеландії.

«Полювання на Ґолума» буде приквелом, події якого розгортаються під час першої частини «Братства Персня». Сюжет зосередиться на тому, як Гендальф доручає Арагорну знайти Ґолума, перш ніж той розкриє Саурону місцезнаходження Персня Влади.

Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії: режисер і виконавець головної ролі Енді Серкіс, продюсер Пітер Джексон, а також сценаристки Френ Волш та Філіппа Боєнс.

Кінокомпанії Warner Bros. Pictures та New Line Cinema планують випустити фільм у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Стрічка має стати початком нової серії проєктів за мотивами творів Джона Р. Р. Толкіна.