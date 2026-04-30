Скандал на Венеційській бієнале: журі пішло у відставку — його замінять глядацьким голосуванням

Міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале оголосило про свою колективну відставку. П’ятеро членів журі, серед яких була кураторка українського походження Марта Кузьма, офіційно склали повноваження 30 квітня. Про це повідомляється на сайті виставки.

«Ми робимо це на знак підтвердження нашої Заяви про наміри, опублікованої 22 квітня 2026 року», — йдеться у заяві журі.

У ній експерти відмовилися розглядати павільйони країн, які Міжнародний кримінальний суд звинувачує у злочинах проти людяності. Це рішення безпосередньо стосувалося участі Ізраїлю та Росії. Тоді члени журі наголосили, що прагнуть захистити права людини у межах кураторського проєкту Койо Куо «У мінорних тонах».

Окрім Марти Кузьми, до складу журі входили засновниця і директорка культурної асоціації Videobrasil Соланж Олівейра Фаркас, кураторка, письменниця і педагогиня Зоя Батт, іспанська кураторка мистецтва Ельвіра Дянгані Осе та мистецтвознавиця і критикиня Джованна Заппері.

Адміністрація Венеційської бієнале підтвердила отримання заяв про відставку. Посилаючись на «винятковий характер поточної міжнародної геополітичної ситуації», організатори ухвалили низку радикальних рішень. По-перше, церемонія нагородження відбудеться не 9 травня, а в останній день роботи виставки — 22 листопада 2026 року.

По-друге, замість традиційного журі цього року переможців визначатимуть глядачі. Бієнале запроваджує дві нові нагороди — «Левів від відвідувачів» за найкращу участь у головній виставці та за найкращий національний павільйон. Проголосувати зможуть власники квитків, які відвідали обидві локації виставки, що перевірятиметься через систему трекінгу.

У офіційній заяві організатори підкреслили, що всі національні павільйони без винятку мають право претендувати на нагороду. Це рішення пояснюють принципами інклюзивності та відмови від будь-яких форм цензури. Керівництво інституції заявило, що Бієнале має залишатися «місцем перемир’я в ім’я мистецтва та творчої свободи».

Напередодні італійські медіа повідомили, що російський павільйон буде доступний для відвідувачів лише під час прев’ю-показів 5–8 травня. Після цього він закриється на весь період виставки через тиск міжнародної спільноти та загрозу припинення фінансування з боку ЄС.

Як саме відставка журі та заява керівництва Бієнале вплинуть на подальшу долю павільйону РФ, наразі невідомо.