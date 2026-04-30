В Одесі з’явиться 950 км веломережі — міськрада ухвалила концепцію розвитку на 20 років

Одеська міська рада затвердила Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури міста до 2045 року. Документ передбачає покрокове створення розгалуженої веломережі, що охоплює міські, міжміські, рекреаційні та туристичні маршрути. Про це повідомила команда Bike City Consulting, яка розробила проєкт для міста спільно з фахівцями профільних департаментів, експертами й громадськими активістами.

Згідно з планом, за два десятиліття загальна протяжність велошляхів міста має сягнути 950,6 км. Концепція розподіляє маршрути за призначенням:

22 міських веломаршрути завдовжки 195,4 км

21 міжміський веломаршрут завдовжки 283,5 км

11 рекреаційних веломаршрутів завдовжки 219,2 км

8 туристичних веломаршрутів завдовжки 97,4 км

Окрім дорожньої інфраструктури, проєкт передбачає створення супутніх об’єктів: 1320 велопарковок, 154 велопаркінгів та 111 станцій технічного самообслуговування (велоСТО). Також у місті планують встановити 42 питні фонтанчики та 39 лічильників інтенсивності велоруху.

В основі документа лежать результати натурних підрахунків користувачів легкого персонального електротранспорту (ЛПЕТ) у пікові години та соціологічне опитування, що охопило 2% жителів Одеси. Це дозволило спроєктувати мережу з урахуванням реальних пасажиропотоків і потреб користувачів.