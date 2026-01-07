Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Прокуратура оскаржує забудову земель астрономічної обсерваторії в Києві

Артем Черничко 07 січня 2026
364
Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним договору, який передбачає забудову земельної ділянки Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Йдеться про територію площею 7,43 га та вартістю понад 100 мільйонів гривень, розташовану по вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі.

Земельна ділянка перебуває у державній власності та має використовуватись науковою установою виключно для реалізації статутної діяльності. Окрім наукового значення, територія має особливу цінність, оскільки на ній розташована пам’ятка природи місцевого значення — «Вікові дуби», що охороняється законом.

Слідство встановило, що Головна астрономічна обсерваторія та приватне товариство уклали договір про будівництво на цій ділянці готельних та адміністративних споруд. За умовами угоди, приватна компанія мала набути право власності на майже 90% площ майбутньої нерухомості.

Як з’ясувалося, чинний власник землі, яким є КМДА, не ухвалював рішень щодо її передачі під забудову. Отже, договір було укладено з порушенням вимог чинного законодавства.

Наразі Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі. Прокуратура наполягає на визнанні договору недійсним для збереження наукових об’єктів та природної спадщини столиці.

Фото: Kiyanka / Wikimedia Commons
