Франція прощається з Бріжит Бардо: легендарну акторку провели в останню путь

У середу, 7 січня, французьке містечко Сен-Тропе стало центром світової уваги: тут відбулася церемонія прощання з Бріжит Бардо — іконою кінематографа, яка присвятила другу половину свого життя захисту тварин. Про це пише The Guardian. Актриса пішла з життя 28 грудня у віці 91 року.

Траурна процесія пройшла через площу де Ліс та повз порт Сен-Тропе під аплодисменти тисяч людей, які зібралися віддати останню шану зірці. Для тих, хто не зміг потрапити до церкви Notre-Dame de l’Assomption, церемонію транслювали на великих екранах по всьому місту. Труну заносили до храму під голос оперної співачки Марії Каллас.

Труну Бріжит Бардо заносять до храму Notre-Dame de l’Assomption, 7 січня 2026 року. Фото: Valery Hache / AFP

Чоловік актриси Бернар д'Ормаль напередодні вперше розкрив причину смерті: Бардо боролася з раком. За його словами, вона мужньо перенесла дві операції, але хвороба зрештою перемогла.

Бріжит Бардо здобула всесвітню славу у 1950-х роках, ставши символом сексуальної свободи після фільму «І Бог створив жінку». Проте у 70-х вона несподівано залишила кіно, щоб заснувати фонд захисту тварин.

Чоловік із плакатом «Тварини дякують Бріжит Бардо» на церемонії прощання, 7 січня 2026 року. Фото: Miguel Medina / AFP

Останні десятиліття життя Бардо були затьмарені політичними скандалами. Вона відкрито підтримувала ультраправі ідеї та лідерку партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, яка також була присутня на похороні. Бардо неодноразово засуджували за мову ворожнечі, зокрема через її висловлювання про іслам та міграцію.

Співачка Мірей Матьє на церемонії прощання, 7 січня 2026 року. Фото: Thibaud Moritz / AFP

Окрім родини, зокрема сина актриси Ніколя-Жака Шар’є, на церемонії помітили співачку Мірей Матьє, екоактивіста Пола Вотсона та представників «Фонду Бріжит Бардо».

Речник фонду Бруно Жаклен зазначив, що церемонія була «простою, як того хотіла Бріжит», і повністю відображала її дух та любов до близьких людей.