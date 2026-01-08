Хітовий серіал «Пітт» продовжили на 3 сезон — ще до прем'єри другого

Стримінговий сервіс Max (HBO) офіційно підтвердив: серіал «Пітт» (The Pitt) повернеться з третім сезоном. Про це напередодні оголосив генеральний директор HBO Кейсі Блойс під час урочистої прем'єри другого сезону в Лос-Анджелесі, передає Variety.

Серіал став справжнім тріумфом 2025 року. Перший сезон отримав 13 номінацій на «Еммі» та здобув 5 перемог, включаючи головну нагороду — «Найкращий драматичний серіал». Виконавець головної ролі Ноа Вайлі, а також актори Кетрін Ланаса та Шон Хатосі отримали статуетки за найкращу гру.

Нещодавно шоу також отримало номінації на премії Гільдії кіноакторів (SAG) та Гільдії режисерів (DGA).

«Пітт» вирізняється серед інших медичних драм своїм форматом: кожен сезон складається з 15 епізодів, які охоплюють лише одну робочу зміну лікарів у реальному часі (одна серія — одна година).

Дія розгортається в одній із лікарень Піттсбурга. Головну роль доктора Роббі Робінавіча виконує зірка «Швидкої допомоги» Ноа Вайлі. Разом із ним у кадрі з’являються Кетрін Ланаса, Шон Хатосі, а у другому сезоні до касту приєдналася Сепіде Моафі у ролі доктора Аль-Хашімі.

Прем'єра другого сезону — 8 січня на платформі Max.