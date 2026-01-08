Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Хітовий серіал «Пітт» продовжили на 3 сезон — ще до прем'єри другого

Артем Черничко 08 січня 2026
536

Стримінговий сервіс Max (HBO) офіційно підтвердив: серіал «Пітт» (The Pitt) повернеться з третім сезоном. Про це напередодні оголосив генеральний директор HBO Кейсі Блойс під час урочистої прем'єри другого сезону в Лос-Анджелесі, передає Variety.

Серіал став справжнім тріумфом 2025 року. Перший сезон отримав 13 номінацій на «Еммі» та здобув 5 перемог, включаючи головну нагороду — «Найкращий драматичний серіал». Виконавець головної ролі Ноа Вайлі, а також актори Кетрін Ланаса та Шон Хатосі отримали статуетки за найкращу гру.

Нещодавно шоу також отримало номінації на премії Гільдії кіноакторів (SAG) та Гільдії режисерів (DGA).

«Пітт» вирізняється серед інших медичних драм своїм форматом: кожен сезон складається з 15 епізодів, які охоплюють лише одну робочу зміну лікарів у реальному часі (одна серія — одна година).

Дія розгортається в одній із лікарень Піттсбурга. Головну роль доктора Роббі Робінавіча виконує зірка «Швидкої допомоги» Ноа Вайлі. Разом із ним у кадрі з’являються Кетрін Ланаса, Шон Хатосі, а у другому сезоні до касту приєдналася Сепіде Моафі у ролі доктора Аль-Хашімі.

Прем'єра другого сезону — 8 січня на платформі Max.

Мітки
Новини
Читайте також
Касові збори у Великій Британії та Ірландії повернулися до допандемійних часів — усе завдяки «Майнкрафту» Туалети в метро Києва: Кличко відхилив чергову петицію У Бельгії хочуть ліквідувати найстаріший музей сучасного мистецтва — митці проти Фанати «Дивних див» поставили $15 мільйонів на те, що серіал ще не закінчився — і прогоріли
Куди піти в Києві 10–11 січня: «Маланковий рейв», світловий перформанс на ВДНГ і джаз у книгарні 07 січня 2026 Бела Тарр — режисер виснаження 07 січня 2026 «Бріджертони», «Індустрія» та «Лицар семи королівств»: 11 серіалів січня 07 січня 2026 Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році? 07 січня 2026 Архітектурний гід Києва: Виноградар 06 січня 2026 МАФопад: чи мають цінність кіоски на Хрещатику? 06 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.