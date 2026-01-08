Новий геймпад перетворює смартфон на ретро-консоль у стилі Game Boy

Компанія GameSir представила новий мобільний контролер Pocket Taco, який поєднує сучасні технології з естетикою портативних консолей 90-х. Дизайн пристрою натхненний культовим Nintendo Game Boy: сірий корпус та фіолетові кнопки повертають в епоху 8-бітних ігор, пише Hypebeast.

Контролер має вертикальну орієнтацію та складається, як мушля. На відміну від звичних горизонтальних геймпадів, Taco тримає смартфон вертикально, що робить його зручним для мобільних емуляторів та аркадних ігор.

Попри ретро-стиль, начинка сучасна: надійні стіки без ризику поломок та підключення через USB-C для миттєвого сигналу. Геймпад живиться від смартфона, але дозволяє заряджати гаджет прямо під час гри.

Також Pocket Taco оснащений тактильними механічними кнопками та високоточною хрестовиною (D-pad), що важливо для любителів класичних файтингів і платформерів.

Pocket Taco вже доступний для замовлення за $35, а перші поставки стартують 15 березня.