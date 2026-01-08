Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фанат відродив MTV на спеціальному сайті без реклами й алгоритмів

Артем Черничко 08 січня 2026
31 грудня 2025 року завершилася епоха MTV, коли медіагігант офіційно закрив свої останні цілодобові телеканали в Європі та Британії. Проте один фанат вирішив відродити феномен «музики на ТБ» — і запустив сайт MTV Rewind.

Ідея належить розробнику під ніком FlexasaurusRex, зазначає Vice. Проєкт з’явився як відповідь на зміну стратегії MTV, який відмовився від музичного мовлення на користь реаліті-шоу. Автор розробив платформу лише за 48 годин, щоб дати людям те, за що вони колись любили канал — радість від перегляду кліпів.

MTV Rewind не має реклами, підписок, збору даних або алгоритмів, що нав’язують контент. Розробник називає свій проєкт «середнім пальцем» корпоративним монополіям та маніпуляціям YouTube і Spotify.

Наразі сайт містить понад 33 тисячі музичних відео, що охоплюють шість десятиліть — від 1970-х до 2020-х років. Музика відтворюється безперервно, як на справжньому ТБ. Глядач може обрати конкретне десятиліття або насолоджуватися випадковим вибором. Також є можливість перемикати кліпи.

Сайт є повністю безкоштовним і не потребує реєстрації. Підтримати проєкт можна за бажанням через добровільні донати автору.

Фото: Jonathan Raa / NurPhoto / NurPhoto via AFP
