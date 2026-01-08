Гіди на вулкані Етна страйкують через суворі обмеження для туристів

На Сицилії професійні гіди, які супроводжують групи на вулкан Етна, вийшли на протест. Усе через нові правила місцевої влади: провідники кажуть, що вони роблять їхню роботу «непотрібною» та псують враження відвідувачам. Про це пише Euronews.

Етна — найактивніший вулкан Європи, який останніми тижнями розпочав черговий цикл вивержень. Хоча видовищні потоки лави приваблюють тисячі туристів, влада Катанії ввела суворі обмеження з міркувань безпеки.

Тепер на Етні не можна проводити нічні походи — відвідувати схили дозволено лише до сутінків. Туристам заборонили наближатися до лави ближче ніж на 200 метрів. Також обмежили кількість людей у групі — до 10 осіб.

За дотриманням правил стежать лісова поліція та дрони. Порядок на схилах контролюють жорстко: лише за один вечір правоохоронці склали протоколи на 21 порушника, які проігнорували заборони.

Провідники стверджують, що лава рухається дуже повільно і не становить загрози для підготовлених груп. Вони застерігають: такі заборони лише змусять туристів ризикувати та підніматися на вулкан без супроводу.

Влада залишається непохитною, посилаючись на непередбачуваність вулкана. Через страйк, який може тривати ще кілька днів, сотні мандрівників на Сицилії вже змушені скасовувати свої екскурсії.